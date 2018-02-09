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İlk kez bu görüntüleri yayınladılar

Terör örgütü DEAŞ'e bağlı propaganda kanalları örgüt tarihinde ilk kez kadın teröristlere ait görüntüleri paylaştı.

09 Şubat 2018 Cuma 09:56
İlk kez bu görüntüleri yayınladılar

Terör örgütü DEAŞ'e bağlı propaganda kanalları örgüt tarihinde ilk kez kadın teröristlere ait görüntüleri paylaştı.

Örgüte bağlı propaganda kanallarınca dün servis edilen ve Deyr ez Zor bölgesindeki çatışmaların ağırlıklı olarak işlendiği filmde, bölge kırsalında gerçekleşen çatışmalara kadın savaşçıların da katıldığı görülüyor.

Terör örgütü DEAŞ'e bağlı "Al-Hayat" kanalı tarafından hazırlanan ve Arapça-İngilizce olarak servis edilen "Hilafet'in İçinde" serisinin devamı olan video yaklaşık olarak 20 dakika.

Videoda kadın teröristlerin diğer erkek savaşçılarla birlikte çatışmalara katıldığı görülüyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:56
  1. DEAŞ
  2. Terör örgütü
  3. terör örgütü DHKP-C
  4. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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