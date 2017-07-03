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İlk kez 81 ilde denetim

Türkiye genelinde emniyet ve jandarmadan 27 bin 687 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştiriliyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:27
İlk kez 81 ilde denetim

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik uygulama başlatıldı.

27 BİN 687 PERSONEL KATILDI

Sabah 08.00'de başlayan ve geç saatlere kadar sürmesi planlanan uygulamaya, emniyet ve jandarmadan 7 bin 483 ekipte görevli 27 bin 687 personel katılıyor.

4 BİN 381 NOKTADA UYGULUMA YAPILIYOR

Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde kurulan 4 bin 381 noktada, ekiplerce şüpheli görülen motosikletler denetleniyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:27
  1. motosiklet denetimi
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