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İlk kazma vuruldu, çalışmalar başladı

Marmara Denizi ve Karadeniz'i birleştiren Kanal İstanbul projesi için Küçükçekmece sahilinde sondaj çalışmaları başladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:40
İlk kazma vuruldu, çalışmalar başladı

2011 yılından bu yana gündemde olan Kanal İstanbul projesi için ilk kazma Küçükçekmece Sahilinde vuruldu. Sabah saat 09.30 itibariyle sondaj çalışmalarına başlayan ekipler, büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.


Kanal İstanbul projesinin güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Son plana göre, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'den geçecek olan Kanal İstanbul projesi, 45,2 kilometre uzunluğunda olacak.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:40
  1. Kanal İstanbul
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