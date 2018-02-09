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İlk internet mahkemesi kuruldu

Şangay’da, internet hukuku ve ticari davalar konusunda uzmanlaşmış ilk internet mahkemesi kuruldu.

09 Şubat 2018 Cuma 15:33
İlk internet mahkemesi kuruldu

Çin'in Şangay eyaletindeki Changning Bölge Halk Mahkemesi’ne göre, mahkeme tarafından ele alınan çevrimiçi ticaret anlaşmazlıkları gibi davalar internet üzerinden görülecek.

Ocak ayında kurulan mahkeme, çevrimiçi alışveriş, hak ihlali anlaşmazlı ğı ve diğerlerinden oluşan 106 davayı kabul etti.

2014'ten bu yana, Bölge Mahkemesi internet ile ilgili 1300'den fazla davada hüküm verdi.

İnsanların çevrimiçi alışveriş ve ödemeye yöneldiği Çin’de, kurulan internet mahkemesinin siber güvenlik ve çevrimiçi anlaşmazlıkların çözümünde bir yargı garantisi sağlaması bekleniyor.

Çin, ilk internet mahkemesini geçen yıl Ağustos ayında ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde kurmuştu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 15:33
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