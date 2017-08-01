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İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Eskişehir’de ilk hac kafilesi Anadolu Üniversitesi Hasan Polatkan Havaalanından dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:53
İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Hareketi öncesinde Hasan Polatkan Havaalanında yaklaşık 160 hacı adayını uğurlamaya yakınları ile bazı vatandaşlar katıldı. Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya’dan gelen hacı adayları gözyaşı ve dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

70 yaşındaki Arslan Direkçi, “İlk defa hacca gideceğim. 9 senedir bekliyorum. Duygularımı anlatmam ki, çok fazla, çok yoğun. Havalarda uçuyoruz sanki” dedi.

“9 yıldır bekliyorduk, çok mutluyuz”

9 senedir kutsal topraklara gitmenin hasretini çektiklerini belirten, 66 yaşındaki Ummahan Direkçi ise, “9 yıldır bekliyorduk, çok mutluyuz. Allah’ım bizi bu sene çağırdı. İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde görevimizi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Sabırla 10 yıl bekledik”

70 yaşındaki Yakup Sarıgül de, “Sabırla 10 yıl bekledik, mükafatı geldi karşımıza nasip olursa gideceğiz. Neşem yerine geldi” diye konuştu.

Hacı adayları hac vazifelerini yerine getirip Kurban Bayramı sonrası yurda dönecek.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:53
  1. Eskişehir
  2. Kütahya
  3. Afyon
  4. Hac
  5. Kurban Bayramı
  6. Hasan Polatkan
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