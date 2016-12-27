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İlk fotoğraflar geldi… Kimse inanamadı, görüntüler feci!

Düşen Rus uçağıyla ilgili ilk fotoğraflar yayınlandı. İçindeki 92 kişiyle Pazar sabahı düşen Rus uçağının karakutusuna iki gün sonra Karadeniz'in dibinde ulaşıldı. Karakutu incelenmek üzere başkent Moskova'ya gönderilecek. Gece saatlerinde sudan çıkarılan uçağın gövdesinin fotoğrafları, dünya ile paylaşıldı.

İlk fotoğraflar geldi… Kimse inanamadı, görüntüler feci!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 14:02
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Rusya Savunma Bakanlığı, içindeki 92 kişiyle Pazar günü düşen Rus uçağının ilk karakutusunun Karadeniz'de bulunduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, karakutu kıyıdan 1600 metre uzaklıkta denizin 17 metre derinliğinde tespit edildi.

Karakutu incelenmek üzere en kısa sürede başkent Moskova'ya gönderilecek. Tüm uçuş bilgilerinin saklandığı karakutudan çıkacak bilgiler, uçağın neden düştüğünü aydınlatacak.

Gece saatlerinde sudan çıkarılan uçağın gövdesinin fotoğrafları, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından dünya ile paylaşıldı.

Rus medyası, uçaktaki iki kişinin kimliğinin tespit edildiğini yazıyor. Kimlikleri belirlenenler pilot Roman Volkov ile Savunma Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanı Asistanı Oksana Batrudinova.

TÜM UÇUŞLAR ASKIDA

Interfax haber ajansı ise, Moskova yönetiminin ikinci bir emre kadar ülkedeki tüm TU-154'lerin uçuşlarını askıya aldığını son dakika haberi olarak geçti.

DENİZİN DİBİNDE 500 METRELİK BİR HAT

Pazar gününden bu yana büyük bir arama operasyonu yürüten Rusya, dün uçağın gövde parçalarının 27 metre derinlikten çıkarıldığını bildirmişti. 3 binden fazla insan, savaş gemileri, savaş uçakları, helikopterler ve su altını görüntüleyen cihazlarla Karadeniz'de uçağın parçaları ve cesetleri arıyor. Enkazın, denizin dibinde 500 metrelik bir hat üzerinde dağınık şekilde bulunduğu saptandı.

64 kişilik ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun da içinde bulunduğu TU-154 tipi askeri uçakta, kaza sonrası kurtulan olmamıştı. Şimdiye kadar 12 ceset sudan çıkarıldı.

Rus yetkililer, bir terörist saldırı ihtimalini çok uzak gördüklerini ilan etmişti. Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Tu-154 tipi uçağın teknik bir sorun ya da pilotaj hatası nedeniyle düşmüş olabileceğini belirterek, terör saldırısı ihtimali üzerinde durulmadığını söylemişti.

 

 
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