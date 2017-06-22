İlk doğalgazı göndermeye başladılar...

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan İran Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zemani, "Çarşamba akşamı itibariyle Bağdat'a İran'dan doğalgaz ihracatına başlanmıştır." dedi.

GÜNLÜK 7 MİLYON METREKÜP

Zemani, "Günlük 7 milyon metreküp ile başlanan ihracat, 35 milyon metreküpe çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında 2011 yılında yapılan anlaşmaya göre, İran doğalgaz ihracatına 2013 yılında başlayacaktı. Ancak bölgede yaşanan şiddet ve güvenlik sorunları nedeniyle doğalgaz ihracatının şimdiye kadar ertelendiği kaydedildi.