İlk defa mert bir FETÖ'cü çıktı: ‘Darbe emri Gülen’den geldi’ itirafı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, eski Albay İlhami Polat’ın eşinin tanık ifadeleri de yer aldı.

Darbe emri Gülen’den Darbe girişiminde etkin rol oynayan eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat’ın eşi Suzan Polat, 22 Eylül 2016 tarihinde yerdiği ifadesinde İlhami Polat ile tanışmasının ABD’de yaşayan FETÖ mensubu Emine Akkuş isimli şahıs tarafından sağlandığını, bu kişinin eşi Ertuğrul Akkuş’un, İlhami Polat ve Albay Ahmet Zeki isimli kişinin de “örgüt abisi” olduğunu evlendikten sonra öğrendiğini beyan etti.

Suzan Polat, 15 Temmuz günü öğlen eve gittiğinde eşinin heyecanlı ve tedirgin olduğunu ancak yaşanan olaylardan bahsetmediğini, ertesi gün sabah ise kendisini affetmesini, emrin büyük yerden olduğunu, Fetullah Gülen’in emir verdiğini söylediğini ifade etti. Suzan Polat, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylardan sonra eşi İlhami Polat’ın arabayla gelerek kendisini hızlı bir şekilde bir daireye götürdüğünü, ağladığı için çevreye ayrıntılı bakamadığını, kapıyı açan erkek şahsı ağladığı için göremediğini ancak 30 yaşlarında zayıf bir bayanın kendisini karşıladığını ve “Şahin’in odası” yazan odanın yanındaki odaya aldığını söyledi.

Polat, Beden eğitimi öğretmeni olduğunu belirten kişinin kendisine “Ağlamaman gerekiyor, her şey geçecek. Eşin yanlış bir şey yapmadı, eşine inanman gerekiyor.” dediğini söyledi. Polat daha sonra eşini salona aldıklarını, salonda Kara Harp Okulunda çalışan Atakan Adaşoğlu isimli maliyeci subay ile Atakan’ın örgüt abisi olduğunu söylediği bir kişi daha olduğunu, evin bu kişiye ait olduğunu, salonda konuştuklarını, başka bir odada bulunduğu için ne konuştuklarını duymadığını beyan etti. “İlhami beni koridora çağırdı. Ya teslim olacağını ya da kendimizle ilgili başka bir karar vereceğimizi söyledi.” diyen Polat, eşinin kendisini metroya yakın bir taksi durağına bıraktığını ve bir daha kendisini görmediğini belirtti.





