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İlk defa ezan sesi duyan Brezilyalı kadın!

İnternette büyük ilgi gören videoda Brezilyalı bir kadın, hayatında ilk kez ezan sesi duyduğunu söyleyip duygularına hakim olamayarak ağlamaya başlıyor.

24 Aralık 2017 Pazar 21:49

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, izleyenlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Görüntülerde Brezilyalı bir kadın, ilk defa ezan sesi duyduğunu söyleyerek atmosferden duygulandığını anlatıyor ve bir süre sonra gözleri dolup ağlamaya başlıyor.

Video pek çok sosyal medya sitesinde paylaşım rekorlarına imza atıyor.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 21:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • SevgiliSevgili21 dk önce
    Allah hidayet versin inşallah müslüman olur bundan sonraki hayatında bir ilk olarak ibadete eder
  • BurhanBurhan25 dk önce
    Birde Arapların haysiyetsizliklerini görse hıçkıra hıçkıra ağlar.
  • hasanhasan40 dk önce
    artik olene kadar hayati normale donemeyecek
  • NN1 sa önce
    ARAYIŞ İÇİNDEOLAN BİR KİŞİ GAYRİ MUSLUM ANACAK RUHU HAKKI ARAR HAKİKATİ GERÇEĞİ ARAR ALLAH HİDAYET VERSİN BUVESİLEYLE BİR KEZ DAHA HATİRLAYARAKYARAB ARAYIŞ İÇİNDE OLAN GAYRİ MUSLUM LERE KISA ZAMANDA HİDAYET NASİP EYLE
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