İlk defa ezan sesi duyan Brezilyalı kadın!
İnternette büyük ilgi gören videoda Brezilyalı bir kadın, hayatında ilk kez ezan sesi duyduğunu söyleyip duygularına hakim olamayarak ağlamaya başlıyor.24 Aralık 2017 Pazar 21:49
Sosyal medyada hızla yayılan bir video, izleyenlerin oldukça ilgisini çekiyor.
Görüntülerde Brezilyalı bir kadın, ilk defa ezan sesi duyduğunu söyleyerek atmosferden duygulandığını anlatıyor ve bir süre sonra gözleri dolup ağlamaya başlıyor.
Video pek çok sosyal medya sitesinde paylaşım rekorlarına imza atıyor.