İlk defa ezan sesi duyan Brezilyalı kadın!

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, izleyenlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Görüntülerde Brezilyalı bir kadın, ilk defa ezan sesi duyduğunu söyleyerek atmosferden duygulandığını anlatıyor ve bir süre sonra gözleri dolup ağlamaya başlıyor.

Video pek çok sosyal medya sitesinde paylaşım rekorlarına imza atıyor.