İlk defa ev alacaklar için destek var

Yeni modele göre getirilecek destekler ise şöyle; devlet desteği artacak, stopaj oranı inecek, tapu harcı düşecek ve düşük faizli kredi imkânı sunulacak. Konuyla ilgili değerlendirme yapan inşaat patronlarının ortak kanaati ise getirilen yeni düzenlemelerin sektörü canlandıracağı ve ekonomiye cansuyu olacağı yönünde.



KİM NE DEDİ?

-Okkalar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Okka: “2018 yılında konut satışlarında düşüş olmaması için özellikle tapu harçlarında yeni yılda bir artış yapılmaması gerektiğini daha önce vurgulamıştık. Sektör ve ev sahibi olmak isteyenler açısından olumlu bir gelişmedir. Hükümetimizin bu tarz çalışmalara ağılık vererek sektöre destek olacağına inancımız tam. Bu olumlu gelişmelerin etkisiyle 2018 yılında da yeni yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

-Keleş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İlker Keleş: “Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün hükümetimiz tarafından desteklenmeye devam etmesiyle sektör de canlılığını korumaya devam edecektir. İnşaat sektörüne güvenimiz tam, yatırımlarımıza ara vermeden tüm gücümüzle devam edeceğiz. Devlet teşviki ile gelen faiz indirimleri, hayata geçirilen yeni kampanyalar, tapu harçları ve damga vergisindeki indirimler ile inşaat sektörü ivme kazanacaktır. Biz de Keleş İnşaat olarak 2018 yılının başında başlattığımız, ev almak isteyenlere yeni fırsatlar sunan ‘0 peşinat 120 ay vade ve 40 ay şirket bünyesinde vade farksız ödeme’ kampanyalarımızı başlattık. Önümüzdeki süreçte sektörü hareketlendirmek için yeni projelerimiz de olacak.”