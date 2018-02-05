İlk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi

Airbus’ın Vahana adlı bir dakikadan az süren ilk tam ölçekli test uçuşunu gerçekleştirdi. Uçan taksi, ilk denemesinde yerden yaklaşık 5 metre yüksekten uçtu.

Vahana VTOL, Airbus Silikon Vadisi A³ ekibi tarafından geliştiriliyor. Bu uçan taksi, ileride bir gün gerçekten müşterilere hizmet verebilecek, şehirler arasında insan ve eşya taşıyabilecek, trafiği azaltabilecek.

Denemede herhangi bir sorun yaşanmaması ve ertesi gün bir tane daha başarılı deneme gerçekleştirilmesi adımların doğru yönde atıldığını gösteriyor. Vahana ekibi, bir sonraki hedeflerinin aracı sadece havalandırmaktan ziyade insanları veya eşyaları bir yerden bir yere taşıyabilmek olduğunu söyledi.