İlk aşama tamamlandı... Enerjide dev hamle

2 bin 130 megavatlık rüzgar enerjisi için ihaleler başladı. 2017’nin rüzgarın yılı olduğunu söyleyen TÜREB Başkanı Ataseven, “4 bin MW için 5 milyar dolarlık yatırım yapılacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın büyük önem verdiği rüzgâr ihalelerinde ilk yarışma tamamlandı. 25-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek sürecin ilk gününde toplam 430 MW'lık başvuru alındı. 4 günde toplamda 2 bin 130 MW'lik rüzgâr kapasitesi ihale edilecek. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 24-30 Nisan 2015'te başvuruları alınan 3 bin megavatlık rüzgâr kapasitesi için haziranda yapılan 710 megavat'lık yarışma sonrası geri kalan kapasite için de ihaleler Ankara'da yapılıyor.

110 ŞİRKET TEKLİF VERDİ

İlk gün ihalelerinde toplam 110 şirket teklif verdi. Bu hafta içinde yapılacak 32 ayrı bölgedeki 2 bin 130 MW'lık rüzgâr kapasitesi için gerçekleştirilecek yarışmalarda, son günün oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Bölgelere göre kazanan firmalar ise şunlar oldu: Amasya-Samsun (60 MW) için Doğages Elektrik Üretim Doğages RES projesi, Ekores Enerji Üretim Taşova RES projesi ile 11 MW'lık kapasite tahsisi aldı. Çorum-Kastamonu-Sinop (70MW) için RES Anatolia Holding'in Topaz RES projesi Ekores Enerji Üretim Kozcu RES projesiyle 5 MW'lık tahsisi aldı.

Antalya (100 MW) için Enyat Enerji Alanya RES projesiyle 50 MW, Dere Enerji D3 RES projesi, D1 RES projesiyle 10 MW alarak toplamda 20 MW, Akhisar Enerji'nin Dökükdağı projesi ise 30 MW kapasite tahsisi aldı. Bitlis- Muş bölgesine başvuran iki proje 40 MW'ı paylaştı. Difer Enerji'nin Miskevank RES projesi 20 MW, Beres Elektrik Üretim'in Örenlik RES projesi 20 MW'lık tahsis aldı. Bolu-Düzce-Sakarya (30 MW) bölgesi için Günışığıges Elektrik Üretim'in Günışığı GES projesi 30 MW'ın tamamını aldı.

Elazığ (40 MW) bölgesi için Buca Rüzgâr Güneş Üretim Buca RES projesiyse 40 MW'lık kapasitenin tamamını aldı. Gaziantep-Kilis (40 MW) bölgesi için Lacivert Yenilenebilir Enerji Üretimi'nin Lacivert RES projesi 40 MW'lık kapasite tahsisi aldı. İstanbul (50 MW) için Gelgit Yenilenebilir Enerji Üretimi'nin Gelgit RES projesi 49.5 MW'lık kapasite tahsisi aldı. Kalan 0.5 MW'lık kapasiteyi Polat Enerji'nin İstanbul RES projesi kabul etti.

İŞLETMELER 3-4 YILDA AÇILIR

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, 2017'nin rüzgâr yılı olduğunu belirtti. Rüzgârda yıl içerisinde yapılan bin MW'lık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi ile birlikte bu yıl ihale edilen 4 bin MW'lık ihale için 5 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşeceğini anlatan Ataseven, "Yarışma sonrası ön lisanslar alınacak ve inşaat izin süreci başlayacak. İhaleyi kazanan firmaların rüzgâr santrali işletmeleri yaklaşık 3-4 yıllık bir sürede faaliyete geçecektir" dedi.