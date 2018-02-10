THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İlk altın madalya İsveç'li sporcunun

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı, kayaklı koşu skiatlon dalında İsveçli Charlotte Kalla elde etti.

10 Şubat 2018 Cumartesi 20:51
İlk altın madalya İsveç'li sporcunun

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı İsveçli Charlotte Kalla kazanırken, ikinci olan Norveçli Marit Bjoergen ise organizasyon tarihinde en çok madalya kazanan kadın sporcu oldu.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen organizasyonda ilk madalya mücadelesi, kadınlar kayaklı koşu skiatlon dalında 2x7,5 kilometre yarışında yaşandı.

İsveçli Charlotte Kalla, 40.44.9'luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak oyunların ilk altın madalyasını kazandı. Kış olimpiyatlarında üçüncü kez altın madalya elde eden 30 yaşındaki Kalla, İsveç tarihinin en başarılı kadın kayaklı koşucusu olarak tarihe geçti.

Norveçli sporcudan büyük başarı

Kalla'nın 7,8 saniye arkasında ikinci sırada yer alarak gümüş madalyaya uzanan Norveçli Marit Bjoergen ise önemli bir rekora imza attı.

Kış olimpiyatlarında toplam 11'inci madalyasını elde eden 37 yaşındaki Bjoergen, Rus Raisa Smetanina ve İtalyan Stefania Belmondo'yu geçerek organizasyon tarihinin en fazla madalyaya sahip kadın sporcusu oldu.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 20:51
  1. PyeongChang Kış Olimpiyatları
  2. altın madalya
  3. Norveçli
  4. Marit Bjoergen
  5. Charlotte Kalla

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınıra büyük sevkiyat… İçlerinde özel birlikler ve komandolar da var!
    1. Sınıra büyük sevkiyat… İçlerinde özel..
    2. Afrin’den bir acı haber daha… Şehit..
    3. Mali'de mayın patlaması sonucu 5 sivil..
    4. Vatikan bile CHP ile dalga geçti
    5. Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü
    6. Şehir hastanesiyle sağlık üssü olacak
    7. O ülke şokta… Katliam gibi kaza…..
    8. Beşiktaş Karabük'e patladı!
    9. İnanılması güç... Görenler hayrete..
    10. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    11. Ortadoğu ülkeleri Türkiye'den alıyor!..
    12. Kan kusarak hastaneye götürülen..
    13. Rıdvan Dilmen'den Fikret Orman'a..
    14. Süt alanlara kritik uyarı! Kurallara..
    15. Sağlık Bakanı açık açık uyardı… ‘O..
    16. Kar Üstü Karakucak Güreşlerinde Hamza..
    17. Nişanlılık döneminde nikâh kıymak..
    18. Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye..
    19. Cenk Tosun'a bir şok daha! Yine yedek...
    20. Rusya, İsrail’i uyardı… ‘Bunu asla..
    Kritik görüşme sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama!
    Kritik görüşme sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama!
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
    Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...