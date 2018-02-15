İlk adımını 22 yıl sonra attı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bebekken geçirdiği beyin felci sonrası yürüme fonksiyonlarını kaybeden 22 yaşındaki Burak Yurdseven, gördüğü fizik tedavi ve robotik yürüme cihazının yardımıyla adım atmaya başladı. Doğum sonrası yaşadığı beyin felci rahatsızlığı sonrası yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdürmek zorunda kalan Yurdseven, Çorlu'daki özel bir hastanede gördüğü tedavi ve robotik yürüme cihazı ile ayağa kalkmayı başardı.

"22 senedir yürümesini bekliyoruz"

Burak Yurdseven'ın annesi ve aynı zamanda Çorlu Sakatlar Derneği Başkanı olan Canan Naciye Yurdseven, oğlunun bebeklikten bu yana yürüyemediğini söyledi.

Oğullarının ayağa kalkması ve adım atabilmesi için 22 yıldır büyük uğraş verdiklerini, gitmedikleri doktor, hastane kalmadığını belirten Yurdseven, "Biz ailesi olarak 22 seneden beri Burak'ın yürümesini bekliyoruz. Normal bir insan bir yaşında yürüyor. Bu cihaz bize bir umut oldu. Hastane yönetimine, doktorlara ve ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

"Yürüme fonksiyonlarını geri kazanacak"

Özel hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Aliye Güzelant Yıldırım da cihaz sayesinde kasları güçlenecek olan Burak Yurdseven'in yürüme fonksiyonlarını geri kazanacağını belirtti.

Yurdseven'in şimdilik destek yardımıyla ayağa kalkabildiğini ve küçük adımlar atabildiğini aktaran Yıldırım, "Hasta bu makineyle beraber eksik olan kas gücünü hem de yanlış yürüme durumunu fark ediyor ve onu düzeltiyor. Hem yanlış yürüme hem de kas güçlendirme şeklinde bir tedavi yapılmış oluyor.'' diye konuştu.

Yıldırım, Yurdseven ile ilgili tedavi sürecinin uzun süreceğini, yaklaşık 40 seans sonra bacak kaslarının normale dönmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Burak Yurdseven ise adım atmanın kendisi için tarifi imkansız bir mutluluk olduğunu belirtti.