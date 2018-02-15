İlk Adım Okulları’na mükemmellik ödülü
Aras Akademi bünyesinde hayata geçirilen İlk Adım Okulları, insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli ödül programlarından biri olarak kabul edilen Brandon Hall Mükemmellik Ödülleri’nin “Öğrenmede Oyun ve Simülasyonların En İyi Kullanımı” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.15 Şubat 2018 Perşembe 10:35
Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, sahip oldukları yerel bilgi birikimi ve küresel perspektifleri doğrultusunda hayata geçirdikleri birçok yeni uygulama ile kargo sektörünün öncüsü olmayı sürdürdüklerini belirterek, İlk Adım Okulları projesini de bu vizyonun bir parçası olarak konumlandırdıklarını bildirdi. Bulduk, "Bu yıl gümüş ödüle değer görülmemiz doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Bu açıdan bizim için mutluluk ve gurur verici" açıklamasında bulundu.
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