İlk Adım Okulları’na mükemmellik ödülü

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, sahip oldukları yerel bilgi birikimi ve küresel perspektifleri doğrultusunda hayata geçirdikleri birçok yeni uygulama ile kargo sektörünün öncüsü olmayı sürdürdüklerini belirterek, İlk Adım Okulları projesini de bu vizyonun bir parçası olarak konumlandırdıklarını bildirdi. Bulduk, "Bu yıl gümüş ödüle değer görülmemiz doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Bu açıdan bizim için mutluluk ve gurur verici" açıklamasında bulundu.