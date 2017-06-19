İlk adım atıldı! En fazla başvuru İstanbul’dan

Tarihin ilk uzay ülkesi olmaya aday Asgardia'nın planları geçtiğimiz dönemde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde uluslararası bilim insanları tarafından açıklanmıştı.

Yaklaşık 100.000 insanın Dünya yörüngesinde kurulacak olan bir uzay istasyonu için ilk adım atılıyor. Bu kapsamda vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri ise Türkiye.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Asgardia'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı. Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti. Başka bir deyişle uzay vatandaşı olmak için başvuru yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer alan ülke oldu. İstanbul ise 10 binden fazla başvuruyla en çok başvuru yapılan kent oldu. Türkiye'den en çok başvuru yapılan kentler sıralamasında İstanbul'u 3 bin 564 ile Ankara, 2 bin 868 ile İzmir izledi. İstanbul'dan başvuru yapanlardan yüzde 77'sinin erkek olduğu, genel başvuru yapanlardan ise yüzde 85'inin İngilizce konuştuğu bilgisine yer verildi.

YERYÜZÜ'NÜ KORUMAYA ÇALIŞACAK

Kendi kural ve yasalarıyla yaşamasını öngören uzay ülkesi Asgardia; meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı Yeryüzü'nü korumaya çalışacak.

Ülke, resmi internet sayfasındaki bilgilere göre, 'Yeryüzü'ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamıyla bağımsız, özgür bir ortam' teklifi sunacak.

Uluslararası anlaşmalar kapsamında başvuru sayısı 100.000'i geçtiği takdirde Birleşmiş Milletlere devlet statüsü için de başvuru önünde bir engel kalmayacak. Uluslararası yasaların ise uzayda yeni bir devletin kurulması gibi ilk defa dillendirilen bu isteğe nasıl cevap vereceği henüz cevap bulmuş değil.

Asgardia'nın ne zaman faaliyete geçeceğine dair bir bilgi ise geçtiğimiz hafta gelmişti. Ekipten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilk uydu bu yılın yaz aylarında yörüngeye fırlatılacak.