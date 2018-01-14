Ilısu Barajı ve HES üniteleri enerji üretimi için hazır

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 üniteden oluşan, her bir ünitesi 200 megavat olmak üzere toplam bin 200 megavat kurulu güce sahip Ilısu Barajı ve HES inşaatı santral binasında son üniteye ait 40 ton ağırlığa sahip 4,2 metre çapındaki çark, başarılı bir şekilde yerine indirildi. Bu işlemle 6. ünite de enerji üretimi için hazır hale getirildi.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı'nda, menba ve mansap parapet beton imalatı ve kül dolgu imalatlarına devam ediliyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 üniteden oluşan, her bir ünitesi 200 megavat olmak üzere toplam bin 200 megavat kurulu güce sahip Ilısu Barajı ve HES inşaatı santral binasında son üniteye ait 40 ton ağırlığa sahip 4,2 metre çapındaki çark, başarılı bir şekilde yerine indirildi. Bu işlemle 6. ünite de enerji üretimi için hazır hale getirildi.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı'nda, menba ve mansap parapet beton imalatı ve kül dolgu imalatlarına devam ediliyor.