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Ilımlı İslam'a dönen Suudiler'den ilk adım

Lübnan Maruni Hristiyanlarının dini lideri Rai, resmi davet üzerine Suudi Arabistan'a gidecek.

03 Kasım 2017 Cuma 19:09
Ilımlı İslam'a dönen Suudiler'den ilk adım

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai'nin önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Maruni Patriği Rai, Suudi Arabistan'ın resmi daveti üzerine önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Davetin Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapıldığı bilgisinin yer aldığı haberde, Lübnan'daki Maruni Hristiyanların dini lideri Rai'nin ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de görüşeceği ifade edildi.

Lübnan yerel basınında yere alan haberlerde, Maruni Patriği Rai'nin Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek olmasının Hristiyan dünyasında olumlu tepkilere neden olduğu belirtildi. Ayrıca ziyaret sırasında Rai'nin Suudi Arabistan'daki eski bir kilisenin yeniden açılışını yapacağı iddia edildi.

Lübnan basını, Suudi Arabistan'ın bu davetini, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "ılımlı İslam'a dönüş" söyleminin bir göstergesi olarak yorumladı.

MARUNİLER

Kurucusu Aziz Marun’a nisbet edilen ve V. yüzyıldan itibaren ağırlıklı olarak Lübnan’da yaşayan bir Uniat (Hristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Uniat Kiliseler denir) hıristiyan cemaati.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 19:09
  1. Lübnan
  2. Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Raİ
  3. SelmaN
  • TcTc1 sa önce
    Ahahahha vizyon sıfır Allahın palamut kafalısı :)
  • metin palamutmetin palamut1 sa önce
    hristiyan din adamlarını adam yerine koyup davet edenlerin amacı nedir.iran ile sınırsız gerginlik ama gayri müslimlerle diyalog.müslümanı öldür hristiyanları baş tacı yap.
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