Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İlim Hikmet Vakfı 23. Yaz Okulu tamamlandı

İlim Hikmet Vakfının 23 yıldır her yaz tatilinde çocuklara yönelik yaptığı yaz kursu, bu yıl Arif Molu Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesinde yapıldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
İlim Hikmet Vakfı 23. Yaz Okulu tamamlandı

Öğleye kadar değerler eğitiminin verildiği, öğle sonunda da sanatsal ve sportif aktivitelerin yapıldığı yaz kursunun kapanış programı aynı lisenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Kur’an okumasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven yaptı.

Söz konusu kursların önemine değinen İl Müftüsü Güven,

“Camilerimiz ve Kur’an kurslarımız artık yetmiyor, Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği içerisinde okullardan istifade ediyoruz. Şunun özellikle bilinmesi gerekiyor: Bundan birkaç yıl öncesine kadar 14 yaşından küçük çocukların Kur’an eğitimi alması yasaktı. Şimdilerde 04-06 yaş gruplarındaki çocuklarımız için kurslar açıyoruz. Bu yıl, bu kurslarımızda toplam 3.010 tane kayıtlı öğrencimiz vardı. Bu çocuklar, henüz örgün eğitime başlamadan önce, kurslarımıza gelerek hem Kur’an öğreniyorlar hem de anne babalarına saygıyı, kardeşleriyle ve komşu çocuklarıyla nasıl oynanıp geçinileceğini öğreniyorlar” diye konuştu.

Kayseri İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gerçek ise, 23 yıldır devam eden Yaz Kurslarına eğitici desteği veren İl ve İlçe Müftülüklerine, mekan tahsisi yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve bu çalışmaya destek veren tüm eğitimcilere teşekkür etti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle devam eden programın sonunda, Kur’an- Kerim okuma ve sanatsal, sportif beceri yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Ayrıca program çıkışında öğrencilerin yaptığı sanatsal becerilerin bulunduğu bir sergi de ziyaretçiler tarafından gezildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
  1. Milli Eğitim Müdürlüğü
  2. Kayseri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böyle yıldırım düşse ne yapardınız
    1. Böyle yıldırım düşse ne yapardınız
    2. Rejimden ele geçirilen silahlar..
    3. Boğulan sincabı kurtaran adam
    4. Otobüs şoföründen muhteşem ilahi konseri
    5. İdlib için kritik açıklama
    6. Türkiye'den Muhaliflere zırhlı araç..
    7. Tepkiler gelince CHP çark etti! O..
    8. Aziz Yıldırım müjdeyi verdi, alkış..
    9. Erdoğan Malatya'da nikah şahidi oldu,..
    10. Şanlıurfa’da toplanan at arabaları..
    11. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan yeni..
    12. Başkan Özakcan’dan amatör spora destek
    13. Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı
    14. İlim Hikmet Vakfı 23. Yaz Okulu..
    15. Ölen işçinin yakınları inşaat..
    16. Battalgazi’de Mesut Samanlı güven..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyanet..
    18. Ticari araca saklanan uyuşturucu..
    19. Manisa’da yüzlerce şişe kaçak içki ele..
    20. Sağlık Bakanı Demircan AK Parti İl..
    Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba göndeme! "Ben 4 aylık maaşımı geri verdim"
    Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba göndeme! "Ben 4 aylık maaşımı geri verdim"
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Korkunç uyarı: "Önlem alınmazsa 30 sene sonra Türkiye'de bebekler..."
    Korkunç uyarı: "Önlem alınmazsa 30 sene sonra Türkiye'de bebekler..."
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı