İlim Hikmet Vakfı 23. Yaz Okulu tamamlandı

Öğleye kadar değerler eğitiminin verildiği, öğle sonunda da sanatsal ve sportif aktivitelerin yapıldığı yaz kursunun kapanış programı aynı lisenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin Kur’an okumasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven yaptı.

Söz konusu kursların önemine değinen İl Müftüsü Güven,

“Camilerimiz ve Kur’an kurslarımız artık yetmiyor, Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği içerisinde okullardan istifade ediyoruz. Şunun özellikle bilinmesi gerekiyor: Bundan birkaç yıl öncesine kadar 14 yaşından küçük çocukların Kur’an eğitimi alması yasaktı. Şimdilerde 04-06 yaş gruplarındaki çocuklarımız için kurslar açıyoruz. Bu yıl, bu kurslarımızda toplam 3.010 tane kayıtlı öğrencimiz vardı. Bu çocuklar, henüz örgün eğitime başlamadan önce, kurslarımıza gelerek hem Kur’an öğreniyorlar hem de anne babalarına saygıyı, kardeşleriyle ve komşu çocuklarıyla nasıl oynanıp geçinileceğini öğreniyorlar” diye konuştu.

Kayseri İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gerçek ise, 23 yıldır devam eden Yaz Kurslarına eğitici desteği veren İl ve İlçe Müftülüklerine, mekan tahsisi yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve bu çalışmaya destek veren tüm eğitimcilere teşekkür etti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle devam eden programın sonunda, Kur’an- Kerim okuma ve sanatsal, sportif beceri yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Ayrıca program çıkışında öğrencilerin yaptığı sanatsal becerilerin bulunduğu bir sergi de ziyaretçiler tarafından gezildi.