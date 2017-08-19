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İlhan yine şampiyon

Milli tenisçi Marsel İlhan, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Belarus Futures'ta bir hafta arayla ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:54
İlhan yine şampiyon

Başkent Minsk'teki 15 bin dolar ödüllü turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Marsel İlhan, finalde şampiyonanın 2 numaralı seribaşı Belaruslu Dzmitry Zhyrmont ile karşılaştı.

Rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 30 yaşındaki milli sporcu, kupanın sahibi oldu. Dünya klasmanında 262. sırada yer alan Marsel İlhan, yine Minsk'te geçen hafta düzenlenen "Futures" turnuvasında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Rakipleri karşısındaki galibiyet serisini 10 maça çıkaran milli tenisçi, tekler kariyerinde "Futures" turnuvalarında 17. şampiyonluğunu elde etti.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:54
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