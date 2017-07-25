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İlhan ilk turda elendi

Prag Challenger Turnuvası'nda ilk tur maçına çıkan milli tenisçi, Çek rakibi Pavlasek'e 2-0 yenildi.

25 Temmuz 2017 Salı 17:11
İlhan ilk turda elendi

Milli tenisçi Marsel İlhan, Prag Challenger Turnuvası'na ilk turda veda etti.

Dünya klasmanında 269. sırada yer alan 30 yaşındaki Marsel İlhan, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen toprak kort turnuvasında 1 numaralı seribaşı Adam Pavlasek ile karşılaştı.

  • Toplam 53 dakika süren mücadelede dünya sıralamasının 127 numarası Pavlasek'e 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, turnuvanın ilk turunda elendi.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 17:11
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