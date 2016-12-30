İlhan Cavcav, Ahmet Çalık ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın transferi konusunda pazar günü Galatasaray'la bir araya geleceklerini söyleyerek, "Beşiktaş da istedi. Ama ben Galatasaray'a söz verdim. Dolayısıyla önce Galatasaray'la görüşeceğiz. Pazar günü bir araya gelip konuşacağız" dedi.

Oyuncunun transferi ile ilgili talebinin değişip değişmediği konusunda ise Cavcav esnek olabileceklerini ifade ederek: "Bakalım görüşmelerin seyrine göre bir anlaşma noktası ararız." diye konuştu.

Bonservis ücreti 4 milyon euro

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'a transferi gündemde olan Ahmet Çalık'ın bonservis bedelinin 4 milyon euro olduğunu söyledi.

Cavcav, güzide kulüplerin, kırmızı-siyahlı takımın altyapısında yetişen futbolcuları kadrolarına katmak istemelerinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Gençlerbirliği'nin Türk futboluna hizmet etmeyi sürdüreceğini ve "futbolcu fabrikası" olarak çalışmaya devam edeceğini belirten Cavcav, "Galatasaray'ın, futbolcumuz Ahmet ile anlaştığını ben de duydum, 'hayırlı olsun.' diyeceğim ama burada biz de varız. Transfer kulüpler anlaşınca olur. Bizle henüz bir görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çalık'ın da Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci gibi altyapıdan yetiştiğine dikkati çeken İlhan Cavcav, "Ahmet, iznimiz olmadan bir yere gitmez." dedi.

Galatasaraylı yöneticilerin transfer görüşmesi için hafta sonu Ankara'ya geleceği bilgisini veren Cavcav, şunları söyledi:

"Ahmet'in transferine icazet verme şartımız 4 milyon euro'dur. Futbolculara bizim verdiğimiz paralar ortada. İstanbul takımlarının verdiklerini de herkes biliyor. Biz o paralara futbolcu oynatıp kulübün dengelerini bozamayız. Onun bizde bizim onda emeğimiz var. Hafta sonu Galatasaraylı yöneticilerle transferi görüşeceğiz. Kulübün menfaatleri her şeyden önce gelir, bunu da en iyi altyapımızda yetişen oyuncularımız bilir."