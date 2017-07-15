Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:26
İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Mektubuna "Aziz gardaşım" diye başlayan Aliyev, 15 Temmuz gecesi yaşanan kanlı olayların, ülkenin anayasal düzenini koruyan Türk halkının metanet ve canını feda etmesinin, Azerbaycan'da gerçek bir kahramanlık örneği olarak hatırlandığını bildirdi.

Demokrasiyi savunan milyonlarla insanın Türk halkının iradesini kimsenin kıramayacağını ve devletçiliğe karşı yönelen tüm girişimlerin iflasa mahkum olduğunu ispat ettiğini vurgulayan Aliyev, "Olayı duyar duymaz Türkiye'nin yasal yönetimine desteğimi belirttim ve ülkenin anayasal düzenine kastetmek isteyenleri kınadım, bununla ilgili Azerbaycan hükümet üyelerine gerekli talimatları verdim." ifadelerini kullandı.

Demokratik değerleri ve toplumsal hayatın tüm alanlarında elde edilen başarıları yaşatmak için sarsılmaz irade sergileyen şehitlerin anısının daima kalplerde yaşatılacağına emin olduğunu kaydeden Aliyev, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sizin liderliğiniz, Türk halkının dayanışma ve kararlılığı sayesinde hain niyetlerin önüne geçilmez siperler örüldü, Türkiye büyük tehlikeden kurtuldu. Siz, halkı seferber ederek ülkenin kalkınması ve dünya devletleri arasındaki nüfuzunun güçlenmesi için büyük işler başardınız, kişisel çıkarları halkın iradesinden üstün tutan anti milli güçleri yendiniz. Tüm bunlar kardeş Türkiye vatandaşları gibi bizi de kalpten sevindiriyor.

Aziz gardaşım. 15 Temmuz şehitlerine bir daha rahmet diliyor, yakınlarına ve kardeş Türk halkına sabır arzuluyorum. Hayati öneme sahip tüm konularda sizinle dayanışma içerisinde olduğumu ifade ediyorum."

Mektubunda, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Petrol Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi memnuniyetle hatırladığını aktaran Aliyev, bu müzakerelerin iki ülke ilişkilerini daha da güçlendireceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:26
  1. azerbaycan
  2. Recep tayyip erdoğan
  3. ilham aliyev
  4. 15 Temmuz
  5. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  • DüzceliDüzceli1 sa önce
    Adamın dibii helal olsun sana
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Aliyev ,samimi,akilli,iyi bir lider
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Darbe gecesinde işgal edilen uçuş kontrol kulesinde Erdoğan oankartı
  1. Darbe gecesinde işgal edilen uçuş..
  2. Tijen Karaş'tan 15 Temmuz mesajı
  3. Vatan haini Adil Öksüz iddianamesinde..
  4. Erdoğan İstanbul'daki evinde kalsaydı...
  5. Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece..
  6. Sneijder ayrılık gerekçesini açıkladı
  7. Amerika'yı üzecek haber! Hastaneye..
  8. TSK: Hava harekatı ile 4 terörist..
  9. Türk tarihine damga vuran lider
  10. İki ülkeden sürpriz tatbikat!
  11. İşte Fenerbahçe'nin Emre Mor için..
  12. CHP'li Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz..
  13. TSK'dan sınır ötesine hava operasyonu!
  14. PKK'nın kaçırdığı öğretmenden acı..
  15. İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı..
  16. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı..
  17. Mahalleyi ayağa kaldıran iddia
  18. 15 Temmuz'da Türkiye'ye saldırı planı..
  19. Mete Yarar suikastın bütün..
  20. Emekli maaşını artıran 7 formül
Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
Seyyar satıcı değil gayrimenkul zengini çıktı
Seyyar satıcı değil gayrimenkul zengini çıktı