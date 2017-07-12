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İlham Aliyev: Kanları yerde kalmadı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Küçük Zehra’nın ve onun babaannesinin katledilmesi askeri cinayettir.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:07
İlham Aliyev: Kanları yerde kalmadı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakanlar Kurulu’nun 2017 yılının ilk yarısında sosyal-ekonomik gelişimin sonuçlarına ve gelecekteki amaçlara dair düzenlenen toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Aliyev, bir kaç gün önce Fuzuli ilinin Alhanlı köyünde küçük Zehra ve babaannesinin Ermeni vahşetine kurban gitmesini, Ermenistan yönetiminin ve Ermeni faşizminin iç yüzü olarak nitelendirdi:

“Bu cinayet cevapsız bırakılmadı. Ordumuz düşmana ağır darbeler indirdi, Zehra’nın ve babaannesinin kanı yerde kalmadı.”

Kaynak: Tr.Yenicag.Az

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:07
  1. Ermenistan
  2. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 55 dk önce
    Çok iyi yapmışlar. Ermenistan, haddini aştı.
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