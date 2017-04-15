İlginç seçim mitingi; 3 kişi salondan atıldı

Fransa'da gelecek hafta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylar son toplantılarını düzenlerken, seçim kampanyası ilginç olaylara da sahne oluyor.

Sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un Toulouse şehrinde düzenlediği salon toplantısına katılan 3 kişi, "yeteri kadar alkışlamadığı" gerekçesiyle salondan atıldı.

AZ ALKIŞ ALDI

Gazetecilere açıklamada bulunan 3 vatandaş ise güvenlik ve organizasyon komitesi tarafından salonu terk etmelerinin istendiğini belirterek, "Bu karara gerekçe olarak ise az alkışlamamızın gösterildiği yanıtını aldık" dedi.

Salondan güvenlik görevlilerinin zoruyla çıkarılan vatandaşların, olayı protesto etmek amacıyla içeride bulunan yakınlarına haber vererek tepki göstermelerini istediği belirtildi.

Toplantıya Fillon hakkında bilgi edinmek için gittiklerini kabul eden vatandaşlar, "Alkışlamak zorunda olduğumuzu bilmiyorduk, sadece seçimler ve aday hakkında daha fazla bilgi edinmek istedik." şeklinde konuştu. France 3 kanalına açıklamada bulunan organizasyon yetkilileri olayı doğrulayarak, salondan çıkarılan kişilerin sessizce bir köşede durduğunu ve bu durumun şüphe yarattığını kaydetti.

Fransa'da sosyal medyanın gündemine yerleşen olay hakkında vatandaşlar, "Bundan böyle Fillon'un toplantısından atılmak istemiyorsanız mutlaka alkışlayın, mümkünse hızlı ve çok ses çıkararak" şeklindeki mesajlarla yaşanan olayı kınadı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi 23 Nisan'da yapılacak. 11 adayın katıldığı seçimde salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda, en çok oyu alan 2 aday 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura katılacak.