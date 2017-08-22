Alpay Özalan'dan futbolcularına ilginç öneri: Beni örnek almayın!

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, takımının çok kart gördüğü iddialarını kabul ederek, "Futbolcularıma her zaman örnek verdiğim bir şey var; Benim hırçın yönlerimi örnek almayın, iyi yönlerimi örnek alın" dedi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, cuma günü oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması hazırlıklarına Nuri Asan Spor Tesisleri'nde yaptığı çalışmalar ile devam etti. Taktik çalışmasının yanı sıra dar alanda kısa pas çalışan kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Alpay Özalan, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.



Ligdeki en iyi hücum hattına sahip olduklarını iddia eden Özalan, "Yabancı futbolcularımız geç geldiğinden ve antrenmansız olduğundan ileri bölgede zayıfmışız gibi gözüküyor. Eksiklerimiz olsa da her zaman çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın antrenman kondisyonu arttığı sürece bu ligdeki en iyi hücum bölgesi bizim takımımızda diye düşünüyorum" diye konuştu.



"FUTBOLCULARIMA BENİ ÖRNEK ALMAYIN DİYORUM"



Çok kart gören futbolcularına, kendi futbol oynadığı dönemdeki kötü yönlerinin örnek alınmaması için uyarılarda bulunduğunun altını çizen Özalan, "2 yabancı, 1 Türk oyuncu ile imza aşamasına kadar geldik. Biraz fazla kart görüyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla toplantı yaptım. Çok hırslı bir takımım var. Çok savaşçı bir takımız. Benim de futbol oynadığım zamanlarda kendimi örnek verdiğim zaman, aşırı konsantrasyon böyle kartlara yansıyor diye düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımı çok iyi anlıyorum. Ama hep onlara örnek verdiğim bir şey var; ‘Benim bu yönlerimi örnek almayın, iyi yönlerimi örnek alın' diyorum. Bu gördüğümüz kartları çok fazla hırslı olduklarında çok fazla mücadele ettiklerine yoruyorum. Bunları kontrol altına almamız lazım. Mental doktorumuzla da bu konu hakkında çok ciddi bir çalışmamız var. Bunların da yavaş yavaş yerine oturacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.