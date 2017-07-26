İlginç gelenek! Denize bıraktılar...

8 Temmuz’da kutlanacak Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un doğum günü etkinlikleri dolayısıyla bugün bin 66 adet kaplumbağa denize bırakıldı. Tayland Kralı’nın doğum günü olan 28 Temmuz ise resmi tatil ilan edildi.

Chakri Hanedanı'nin 10. hükümdarı olarak Rama X adını alan Kral Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’un 66’ncı yaşını kutlamak için bin 66 adet kaplumbağanın denize bırakıldığı belirtildi.

Doğum günü kutlama etkinliğine; Tayland Kraliyet Donanması'ndan askerler ve Taylandlı öğrenciler katıldı.

Öte yandan, Taylandlı doğa savunucusu olan Athichanan Srisevok, "Kaplumbağalar uzun ömrü simgelediği için bu etkinlik yapıldı" dedi.