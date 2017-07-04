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İlginç bir fikir! Eski havlularınızı sakın atmayın...

Eski ve kullanılmayan havluları sakın atmayın, birkaç işlem ile çiçek saksısına dönüştürebilirsiniz...

04 Temmuz 2017 Salı 13:03
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 13:03
  1. havlu
  2. saksı
  3. diy
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