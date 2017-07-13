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İlginç alışkanlığı başına bela oldu!

16 yaşındaki Hintli bir genç kızın midesinden çıkanlar herkesi hayrete düşürdü.

13 Temmuz 2017 Perşembe 20:04
İlginç alışkanlığı başına bela oldu!

Daily Mail'de yayınlanan habere göre, 16 yaşındaki Hintli bir kız kendini bildi bileli saçlarını yiyordu. Genç kız ani bir şekilde 12 kilodan fazla kilo verince ailesi bir terslik olduğunu anlayarak kızlarını doktora götürdü.

Mide filmi sonucunda çıkanlar ise herkesi hayrete düşürdü. Genç kızın midesinde kocaman bir kıl topu vardı ve midesinin yarısından fazlasını ele geçirmiş durumdaydı.

Genç kıza Rapunzel sendromu teşhisi konulduktan sonra midesindeki kıllar başarılı bir operasyon sonrasında temizlendi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 20:04
  1. saç yiyen kız
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