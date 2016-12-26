Cloudflare

"Ilgaz Tüneli'nin ekonomiye katkısı yılda 40 milyon lira"

Başbakan Yıldırım Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılış konuşmasında "Projenin hayata geçirilmesiyle 8 milyon litre yakıttan, 346 bin saat zamandan tasarruf sağlayacağız. Böylece memleketin ekonomisine yılda 40 milyon lira katkı sağlayacağız." dedi.

"Ilgaz Tüneli'nin ekonomiye katkısı yılda 40 milyon lira"
Eklenme: 26 Aralık 2016, 14:56
Bu haber 2.721 kez okundu

Başbakan Yıldırım Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılış konuşmasında "Projenin hayata geçirilmesiyle 8 milyon litre yakıttan, 346 bin saat zamandan tasarruf sağlayacağız. Böylece memleketin ekonomisine yılda 40 milyon lira katkı sağlayacağız." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından notlar;

 Hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'yi geleceğin dünyasında zirveye taşıyacak eserler medeniyet projeleri olacak. Geçtiğimiz hafta 20 Aralık'ta dünyanın en derin deniz altından geçen tünelini İstanbul'da Avrasya Tüneli'ni hizmete almıştık. O gün bugün İstanbul'da köprü trafikleri rahatladı. Asya'dan Avrupa'ya birkaç dakikada geçerek konforlu bir seyahat yapıyor İstanbullular.

* Cuma günü enerji sektörüne katkı sağlayacak Tire ve İzmir'de tarım sektörüne yarayacak projelerin açılışını yaptık. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak hayati bir yerdeyiz. Havaalanından indik tünelin Kastamonu girişi ile buradaki çıkışı 3 dakika ama 110 kilometre ile. 70 ile gitmek lazım. 5 dakika olur. Siz kurallara uyun. Yolların kralı olmaz, yolların kralı olur. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçtiğimiz 14 yılda Türkiye nereden nereye geldi.

Türkiye'yi 3'e katladık. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. 80 yılda yapılmış... Geçtiğimiz 14 yılda ise Ak Parti iktidarı ile 25 bin 197 kilometreye çıkardı. 3 kattan daha fazla. 18 bin 500 kilometre. Sıcak asfaltlı yol miktarı 2 bin 687 kilometre. 21 bin 350 kilometre yola çıkardık. 10 kattan fazla artış yaptık.

 Tünel 80 yılda 50 kilometre tünel yapmış Türkiye. Bolu Tüneli 17 yıl, 3 bin kilometre. Biz geldik o tüneli de bitirdik. 50 kilometre tünel yapan Türkiye'den 14 yılda 346 kilometre tünel yapan Türkiye'ye geldik. Kaç kat, 7 kat. Sadece bu sene 1.000 kilometre bölünmüş yol yaptık. 82 kilometre tünel bitirdik. Türkiye nereden nereye geldi...

 İş bilenin kılıç kuşananın. Durmak yok yola devam. Tüm bunlar 79 milyon milletimizin duası ile oldu. Sizin desteğinizle oldu. Siz güç destek vermesiniz nasıl yapacağız. 1946'dan 2016'ya kadar bu ülkede 47 hükümet değişmiş. Normal şartlarda 17 olması lazım. Niye? Güçlü siyasi irade olmayınca işler geriye gidiyor. Kazanımlarımızı kaybediyoruz. 60 darbesi, 71 muhtırası, 28 Şubat bizim kazanımlarımızı hep geri götürdü.

* Ak Parti zamanında 3 darbe girişimi oldu. Koalisyon olsaydı biz de şapkamızı alır giderdik. Darbeciler milletin karşısında şapka çıkardı. Darbecilere darbe yaptınız. Bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. Ilgaz Tüneli en büyük şahittir. Bu ülkeye sevdalı olan, her türlü kumpasa darbe girişimine engellere karşı koyan bir Cumhurbaşkanımız var, Recep Tayyip Erdoğan var.

 Çok değerli konuklar ülkemize kazandırdığımız her eser Türkiye'nin geleceği milletin huzuru ve mutluluğu için bir yatırımdır. Milletin huzurundan bizi asla kimse geri döndüremez. Onlar ayırmaya bölmeye çalıştıkça biz beraber Türkiye olduk. Hiç kimse aziz milletimizi bölemeyecek. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız, unutturmayacağız. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerle yolumuzda kararlılıkla devam edeceğiz.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de geleceğimizin sembolü olan en güzel eser oldu. 700 milyonu aşan bu proje ile Çankırı Kastamonu, Ankara'ya komşu oluyor. Çankırı Kastamonu arası düşecek. Zorluklar bugün itibariyle tarihe kavuşuyor. 40 dakikalık mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. 2 tünel var biri gidiş biri geliş. Toplam 11 kilometre. Kastamonu Çankırı arası mesafe de zaman da kısalıyor. Yolları da dahil ettiğimizde 20 kilometrelik bir uzunluğu var. 8 milyon litre yakıttan tasarruf, 346 bin zamandan tasarruf sağlayacağız. Memleketin ekonomisine yılda 40 trilyon katkı sağlayacağız.

 Bu tünel hayat kurtaracak. İç Anadolu'yu Batı ve Orta Karadeniz'e bağlıyoruz. Sadece Kastamonu değil, Karadeniz'e hizmet ediyor. Vurur yüze ifadesi sizi seviyoruz bitanesi. Ankara'ya limanına da transit bağlanmış olacak. Nakliyeci kardeşlerimiz dört gözle bekliyordu. Araçlarımızın Ilgaz dağından yolda kalma ihtimali kalktı. Laf aramızda ben kaldım yolda. Sıkıntısını bilirim. Kastamonu'dan Çankırı'ya dünürümüze kız istemeye gitmiştik. Yukarıya tırmanırken orada kaldık ve kararı verdik bu tünel yapılmalı. Başa gelince daha iyi anlaşılıyor.

Taş üstüne taş koyan bu memleket için herkesten Allah razı olsun. Muazzam bir katılım var. Gördüğüm kadarıyla ismi okunmayan Nazım Bey var. Mehmet Yıldırım var. Ben ona emmioğlu diye takılırım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah bu tünelle Kastamonu ve Çankırı ekonomisi canlanacak. Organize Sanayi Bölgeleri gelişecek. İnebolu Limanı gelişecek. Bunu yapmak bize nasip oldu. 130 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz. Taş üstüne taş koyan var, laf üstüne laf koyan var. Millet herkese gereken görevi veriyor. Muhalefete konuşma, iktidara icraat görevi veriyor.

 
Etiketler15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılış konuşma15 Temmuz İstiklal Tüneli
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
"Gülen akıl hastanesine götürüldü""Gülen akıl hastanesine götürüldü"

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, terör…

El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek planEl Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan

Terör örgütü DEAŞ PKK'nın Diyarbakır Sur'da uyguladığı taktiği El Bab'da…

Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, KAÜ Sarıkamış Beden…

"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!

Anadolu Gençlik Derneği Tuzla Şubesi, geçtiğimiz Pazar günü Tuzla'nın en…

FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...

Paralel İhanet Çetesi’nin Alevi vatandaşları çeşitli vaatlerle kendi ekseninde hareket…

FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!

FETÖ'nün Mısır üzerinden Arapça yayın yapan ZamanArabic.com sitesi yalanda sınır…

PKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındıPKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındı

İzmir'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet…

Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları sonucu Halep'ten tahliye edilen muhalif savaşçıların…

Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...

Denizli’de başlayan Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan…