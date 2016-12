Ilgaz Tüneli'nin bilinmeyenlerini Bakan Arslan anlattı!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Çankırılılara, Kastamonululara hayırlı olsun. Bilinmelidir ki bu sadece iki ili bağlayan bir proje değil, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan önemli bir koridorun tamamlayıcısı projedir." dedi.

Arslan, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarihi günlerden birinin yaşandığını söyledi.



Tünelin yapılmasının hamilerinin bulunduğunu belirten Arslan, "Özellikle son 14 yıldır kalkınan, büyüyen Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında bizlere verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Hükümetlerimiz, bakan arkadaşlarımız hangi konuyu götürürsek götürelim, bize destek veriyorlar." diye konuştu.

Ulaştırmanın her alanının devlet politikası olarak geliştirildiğini vurgulayan Arslan, "Sadece karayolu değil, demiryolu, hava ve denizde de aynı şekilde. Sayın Başbakanım, sayenizde ulaşımın her alanı devlet politikası oldu. Üç ayda bir büyük proje bitirip, 3 ayda bir büyük projeleri hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Arslan, Bolu Dağı Tüneli'nin 3 bin metre olmasına rağmen 17 yılda bittiğine dikkati çekerek, bunun 1,5 yılında AK Parti hükümetleri bulunduğunu anlattı.



Ilgaz'daki 5 bin 500 metrelik iki tüpten oluşan tünelin yaklaşık 4 yılda bittiğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:



"Bolu Tüneli'nin zemini kötüydü' diyebilirler. Ilgaz Tüneli'nin zemini de balçıktı. Biz balçık zeminde çalışıp 4 yılda tüneli bitirdik. Karayollarında çalışarak bu hizmetlerin hayata geçmesine katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Biz yaklaşık 100 bin kişilik aileyiz. 100 bin yüklenici, 40 bin hizmet aldığımız kişi var. 240 bin kişiyle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tünel, önemli bir koridor olacak. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Çankırılılara, Kastamonululara hayırlı olsun. Bilinmelidir ki bu sadece iki ili bağlayan bir proje değil, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan önemli bir koridorun tamamlayıcısı projedir."