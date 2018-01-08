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Ilgaz Tüneli’nden 1,2 milyon geçiş

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 26 Aralık 2016’da açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ni, 1 milyon 249 bin 760 araç kullandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:03
Ilgaz Tüneli’nden 1,2 milyon geçiş

Özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı’nda ulaşım, tünel sayesinde hızlı ve güvenli şekilde sağlanabiliyor. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu “Daha yükümüzü almadan ‘dağı nasıl tırmanırız’ diye düşünüyorduk. Kar ve buz sebebiyle yollar kapanıyor, kazalar oluyordu. Bu da malı pazara geç indirmemize sebep oluyor, müşteri memnuniyeti azalıyordu. Tünelle birlikte kış aylarında iki saatte aşabildiğimiz yolu, 7 dakikada geçiyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 07:03
  1. ılgaz tüneli
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