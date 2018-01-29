Ilgaz Dağı doldu taştı!

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde pek çok tatilcinin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Sömestir tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Kayak İşletmesi Müdürü Can Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otellerde yüzde 100 doluluk yaşandığını söyledi.

Yarıyıl tatilinin ilk haftasını çok güzel şekilde geride bıraktıklarını dile getiren Erdem, "Burada çok büyük kalabalık var. Günübirlik turlar sırada bekliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sömestirin ilk haftasını sıkıntısız şekilde atlattık. Bütün pistlerimiz açık." dedi.

Yarıyıl tatilinin ilk haftasının genellikle ikinci haftaya göre daha yoğun geçtiğine işaret eden Erdem, ikinci haftada yüzde 10-15'lik bir düşüş olabileceğini belirtti.

Erdem, yarıyıl tatilinin ilk haftasında telesiyeje yaklaşık 25 bin biniş gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya da Ilgaz'daki bütün ağaçların bembeyaz karla süslendiğini anlatarak, "Çocuklarımıza aileleri güzel bir hediye verdi. Ilgaz Dağı'ndan herkes memnun. Sömestir tatili boyunca otellerimiz yüzde 100 dolu. Ilgaz Dağı'nın daha güzel şeylere layık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Seyahat acentesi sahibi Vahap Karadaş da Amasya'dan Ilgaz Dağı'na her hafta geldiğini aktararak, "Ilgaz Dağı stres atmak için ideal bir yer. Başka bölgelere de gidiyoruz ama Ilgaz Dağı'nın bizim için ayrı bir güzelliği, ayrı bir yeri var. Kar olduğu sürece gelip gideceğiz. Günübirlik gelen misafirlerimizin çoğu memnun kalıyor. Şu anda birçok yerde kar yok. İnsanlar burada yoğun karı görünce çocuk gibi eğleniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ni yarıyıl tatilinin ilk haftasında yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.