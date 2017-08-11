İletişimde yeni hamle... Milli e-posta geliyor

Hükümet Gmail ve Yahoo gibi yabancı e-posta sistemlerine alternatif geliştirmek için kolları sıvadı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, SABAH'a tamamen yerli ve güvenli bir e-posta sistemi geliştirdikleri müjdesini verdi. Bakan Arslan, "2018 yılı sonuna kadar Türkiye çapında kullanılmaya başlanacak milli ve güvenli bir e-posta platformu oluşturarak bütün kamu kurumlarının kullanmasını sağlayacağız" dedi. Milli e-posta platformundan vatandaşların da yararlanabileceğini anlatan Arslan, "İsteyen vatandaşlarımız milli e-posta sistemini kullanabilecek" diye konuştu.

DIŞA BAĞIMLILIK KALKIYOR

Bakan Arslan, son 14 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiklerini ve Yapılan yatırımların yanı sıra milli ürün ve proje geliştirilmesine verdikleri önemi de hatırlatarak, "Milli e-posta projesi de bu anlayışın en güzel örneklerinden biri. Yurtdışında geliştirilen ve kaynak kodu erişime kapalı olan yazılımlar için yüzde 100 güvenlikten bahsetmek mümkün değil. Bu noktada e-posta gibi kritik bir alanda yabancı bileşenlere olan bağımlılığı kaldırmak ülkemiz için çok önemli bir kazanım olacak" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLE KAMUDA OLACAK

Bakan Arslan, kamu kurumları arasında e-posta platformu olarak çoğunlukla yabancı yazılımların kullanıldığını kaydederek, "Proje fikri, öncelikle kamu kurumlarında ve bu kurumlar arasında güvenli e-posta iletişimi sağlanması ihtiyacından ortaya çıktı. Halen kamu kurumları arasında e-posta platformu olarak çoğunlukla yabancı menşeili yazılımlar kullanılıyor. Ancak kurumsal bilgilere kadar birçok resmi evrakın, yabancı bir mail ortamında iletilmesi güvenlik açığı doğuruyor. Serverlar üzerinde gezinen bu e-postalar, siber casuslarının eline geçebiliyor, hatta devletlerarası ciddi sorunlara dahi neden olabiliyor. Ayrıca bu yazılımlar, kuruma veya kişilere özgü gereksinimlere göre özelleştirilemiyor" dedi.

EKONOMİK YÜK GETİRİYOR

Yabancı yazılımların ciddi mali yükler getirdiğini de vurgulayan Arslan, şunları söyledi: "Mevcut yabancı yazılımların lisans, bakım, yenileme gibi ücretleri de var. Bu önemli bir maliyet. Milli e-posta ile bu yükten de kurtulacağız ve çok ciddi tasarruflar elde edeceğiz. Projenin tamamlanmasıyla güvenli, erişilebilir ve hızlı bir iletişim altyapısına kavuşacağız."

VATANDAŞLAR DA SİSTEMİ KULLANABİLECEK

Kurulacak milli e-posta platformundan sivil vatandaşlarında yararlanacağını belirten Bakan Arslan, "Vatandaşlarımızın kullanıldıkları e-posta sistemleri de yurt dışı menşeili. Tüm içerik ve bilgiler de yurt dışında tutuluyor. İsteyen vatandaşlarımıza kurulacak milli e-posta platformunun kullanılmasına imkan vereceğiz. Vatandaş ve devlet arasında etkin iletişim ve bilgilendirme olmasını sağlayacağız. Tüm e-devlet işlemleri, e-posta iletişimi ile entegre edilebilecek" ifadelerini kullandı.

YAZILIMDA MİLLİLEŞME BAŞLIYOR

Hükümet, bilgisayar yazılımlarında yabancı firma bağımlılığını sona erdirmek ve yazılımların milli ve güvenli şekilde hazırlanması için de ayrıca Yazılım Geliştirme Kütüphaneleri kurmayı kararlaştırdı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülecek proje için çalışmalar temmuz ayında başlatılırken, 2019 yılında tamamlanarak tüm kamunun ortak bir yazılım altyapısına ve yeterliliğine sahip olması planlanıyor. Özellikle dış kaynakla geliştirilen projelerde en çok karşılaşılan sorunun teknoloji ve firma bağımlılığı olduğu tespiti yapılırken, bunu aşmak için Ulaştırma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜRKSAT, Yazılım Sanayicileri Derneği ve özel sektör işbirliği yapacak. Yazılım altyapısının korunması için ise 7/24 Türk Hacker'lar görev başında olarak, tüm kamunun bilişim altyapısının güvenliğini sağlayacak.