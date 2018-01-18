İlerliyorlar... 30 asker ve 4 Tank...
Afganistan, Taliban hareketi ile Afgan milli ordu arasında son 9 gündür devam eden çatışmalarda bugün 17 milli ordu askeri ölürken 13’ü de yaralandı.18 Ocak 2018 Perşembe 19:38
Hirat vilayetinin Rebati Sengi ilçesine 9 gün önce yapılan sevkiyatla milli ordu, Taliban üyelerine operasyon düzenlemeyi amaçlamıştı.
Kabil hükümetine bağlı milli ordu ABD öncülüğündeki NATO hava kuvvetleri tarafından Talibana karşı destekleniyor.
Milli orduya pusu operasyonları düzenleyen Taliban 4 tank imha ederken 9 günlük çatışmalarda toplam en az 30 asker öldürdü.
Taliban’a bağlı haber kaynakları 9 günlük çatışmalarda 3 Taliban üyesinin yaralandığını birüyesininde hayatını kaybettiğini duyurdu.