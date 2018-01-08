'İlerici' CHP'nin bir olaylı kongresi daha! Birbirlerini boğdular

CHP Afyonkarahisar il başkanlığı kongresinde arbede yaşandı. İhsaniye eski İlçe Başkanı Halil Ceylan'ın oğlu Mehmet Ceylan, babasıyla atışan eski il başkanı Yalçın Görgöz’ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı.

CHP Afyonkarahisar il başkanlığının 36’ncı olağan kongresi dün Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nın düğün salonunda yapıldı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından, görevi sona eren yönetim, delegeler tarafından ibra edildi.

Kongrede, eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ile eski İhsaniye İlçe Başkanı Halil Ceylan arasında tartışma yaşandı.

"DEVRİMCİLİK BU DEĞİLDİR! DEVRİMCİLİK, HARAM YEMEMEKTİR!"

Halil Ceylan, 2014 mahalli idareler seçimlerindeki tavrından dolayı eski İl Başkanı Yalçın Görgöz'ü eleştirirken, 2014 seçimlerinde parti genel merkezi tarafından Afyonkarahisar’a 84 bin TL gönderildiğini aktardı. Halil Ceylan, “16 ilçemiz var. Bu 84 bin liradan 5 bin lira para düşer. Bu para ilçe örgütlerine dağıtılsaydı ne güzel olurdu. İlçelerden gelirken arkadaşlarımız araba parası bulamadı. Devrimcilik bu değildir. Devrimcilik el kaldırmayla olmaz. Devrimcilik, mazlumun ve garibin yanında olmaktır, haram yememektir” dedi.

DİVAN KONUŞMAYA İZİN VERMEDİ

Konuşmaya yanıt vermek için kürsüye gelen Görgöz'e divan tarafından söz verilmedi. Buna rağmen konuşmasını yapan Görgöz, “Şahsi bir sataşma var. Sadece bir şey söyleyeceğim. CHP'nin bir kuruşuna halel getiren ve onu zayi eden şerefsiz ve alçaktır” diye konuştu.

BOĞAZINA SARILDI, ARAYA POLİS GİRDİ!

Yalçın Görgöz konuşmasına devam ederken Halil Ceylan'ın oğlu Mehmet Ceylan, yerinden kalktı. Kürsüye giden Mehmet Ceylan, Görgöz’ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı. Çıkan arbedeyi polis ve partililer araya girerek büyümesini engelledi.

MEVCUT BAŞKAN YENİDEN SEÇİLDİ

Daha sonra kongreye devam edilirken, tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Kemal Demirkırkan yeniden seçildi.