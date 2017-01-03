İleri zekalılar Türkmen komutanı IŞİD'çi diye haber yaptı!

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YENİAKİT.COM.TR - İslamı, gericilik olarak lanse edip, Müslümanlara karşı kin ve nefret uyandırmaya çalışan, zihniyeti gibi kendisi de arızalı olan www.arizali.tv sitesi bir skandala daha imza attı.

Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan faydalanarak olayı provake etmeye çalışan malum zihniyet, Suriye Türkmenleri Sultan Abdülhamid Han Tugayı Komutanı Ömer Abdullah'ın Türkiye'yi ziyaretinde Malatya'da yapmış olduğu bir konuşmayı göstererek "Akp'li malatya büyükşehir belediyesinin düzenlediği etkinlikte işid'li militanlar gövde gösterisi yaptı..." başlıklı haberi yayınladı. İşte binlerce kişinin izleyip gerçek zannettiği o rezil haber...