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İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesinde yeni kimlik kartı almayanlara ceza kesileceği yönünde çıkarılan dedikoduya inananlar, nüfus müdürlüğüne akın etti.İlçede vatandaşlar, yeni kimliklerin alımı için az süre kaldığı ve alınmadığı taktirde ceza kesileceği dedikoduların yayılması üzerine nüfus müdürlüğüne akın etti.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:46
İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu

2017 yılında yeni kimlik almak için yaklaşık 87 bin kişinin müracaat ettiği ilçede, 28 bin kişiye yeni kimlik verildi. 2017 yılı istatistiklerine göre Kahta Nüfus Müdürlüğüne yaklaşık 255 bin vatandaş kayıtlı bulunuyor. Kayıtlı vatandaşlardan 74 bin 500'ü ilçe merkezinde, 46 bini belde, köy ve mezralarda olmak üzere toplam 120 bin Kahta'da ikamet ediyor, 135 bin kişinin ise Kahta nüfusuna kayıtlı olup ilçe dışında yaşadıkları belirtildi. 

Kahta İlçe Nüfus Müdürü Hamdi Ceylaner, "Vatandaşlarımız yeni kimlik almak için müdürlüğümüze istedikleri zaman başvurabilirler. İnternetten de kimlik değişimi için müracaat edebilirler. Çok acele etmelerine gerek yok. Süremiz 2020 yılına kadar uzatılmıştır. 10 yıllık kullanım ömrü olan yeni kimliklerimiz, uluslararası standartlara sahip olup ömürleri 10 yıldır. Başvuruda bulunan vatandaşlarımıza önce mesaj geliyor, daha sonra müracaatta verdikleri adrese kimlikleri teslim ediliyor" dedi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 13:46
  1. adıyaman
  2. kahta
  3. kimlik
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