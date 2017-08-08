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İlçeyi ayağa kaldıran söylenti! 15 külçe altın...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki mezarlıkta temizlik yapan işçilerin 15 adet külçe altın bulduğu söylentisi ilçede dilden dile dolaşıyor.

08 Ağustos 2017 Salı 15:28
İlçeyi ayağa kaldıran söylenti! 15 külçe altın...

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki bir mezarlıkta temizlik yapan işçilerin bir küp içerisinde 15 adet külçe altın bulduğu söylentisi dilden dile dolaşıyor.

Şemdinli Belediyesi bünyesinde çalışan bir grup işçinin Asri Mezarlığında yaptığı temizlik çalışması sırasında bir küp bulunduğu iddia edildi. İşçinin elindeki tırmığa takılan küpün içerisinde 15 adet külçe altın olduğunu fark eden belediye personelleri, durumu emniyete bildirdi. Polis ekiplerince küp içerisindekilere el konulurken, işçiler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Vatandaşlar ise, ilçede herkesin bulunduğu iddia edilen külçe altınları konuştuğunu söyleyerek, “Belediye işçilerinin 15 adet külçe altın bulduğu konuşuluyor. Polislerin konuya el koyduğu söyleniliyor. Konunun ne derece doğru olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Şemdinli Kaymakamlığı yetkilileri ise, ilçeyi karıştıran külçe altın iddialarıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Öte yandan, Define Arama Yönetmeliğinin 18. maddesinde ise şöyle deniliyor:

“Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define, Hazineye ait arazide bulunmuşsa yüzde 50'si arayıcıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa yüzde 40'ı arayıcıya, yüzde 10'u ise mülk sahibine verilir.”

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 15:28
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