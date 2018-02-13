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İlçenin en büyük camisi olacak! Sözleşme imzalandı

Ümraniye Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile yüklenici firma arasında “Ümraniye Büyük Camii Yapım Sözleşmesi” imzalandı.

13 Şubat 2018 Salı 18:18
İlçenin en büyük camisi olacak! Sözleşme imzalandı

İlçenin en büyük camii olma özelliğini taşıyacak olan Ümraniye Büyük Cami’nin yapım sözleşmesini imzalamak üzere, Ümraniye Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüklenici Firma Sebil İnşaat ve Taahhüt Tic. Ltd. Şti yetkilisi Başkanlık Makamında bir araya geldi.

İmza programına Ümraniye Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Maliki Ejder Batur, Adnan Zeki Bostancı, Nimetullah Kaya, Enver Kamış ve Şahin Avşar katıldı.

İlçemize Prestij Katacak Ümraniye Büyük Camii Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ilçede değişimlerin yolunu açmaya devam ediyor. Eski Otopazarı alanına 18 bin 900 metrekare bir alanda kurulacak olan büyük camii, 20 bin kişilik cemaat kapasitesi ile Ümraniye’nin en büyük cami olma özelliğini taşıyor. Cami; zemin kat, son cemaat yeri ve mahfil katı ile toplam kapalı alanı 3.653 metrekare ve 1.327 metrekare revaklı avludan oluşuyor.

Yapımına başlanan caminin altında 45 bin metrekare kapalı alana sahip 3 kat zemin altı otopark inşaatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanmış olup, 1000 araçlık zemin altı katlı otopark, bölgenin ihtiyacına ciddi katkı sağlayacaktır.

Selçuklu, Osmanlı, Barok, modern mimari tarz ve motifleri ile tasarlanan caminin; mahfil katının camları vitray, kubbelerin üstü kurşun kaplama olup, cami iki şerefeli dört minareli ortada tam kubbe, iki yanında yarım kubbe olarak tasarlandı. Ayrıca camide; 1. bodrum katta sergi alanları, kütüphane, okuma salonları, 400 kişilik konferans salonu, müze, bay ve bayan abdesthaneler ile yönetim birimlerden oluşan sosyal ve kültürel alanlar tasarlanmıştır.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 18:18
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