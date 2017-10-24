İlçede hayat 15 dakikada felç oldu

DHA'nın haberine göre, Kuşadası'nda bugün saat 08.15'te bastıran sağanak yağmur, Söke- Kuşadası karayolunda trafiğin bir süre durmasına neden oldu.

Yağmur suları Ticaret Odası önünde de yolu göle çevirdi. Birçok araç, suların içinde kaldı. Araçlardaki öğrenci ve sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sahil kesimindeki Atatürk Bulvarı ise, yağmur suları nedeniyle sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

Birçok araç, sular içinde kalırken, araçlardaki öğrenci ve sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Güzelçamlı ile Davutlar Mahallesi'nde bazı evlerin alt katlarını su bastı. Yağmurun durmasının ardından kentteki hayat normale döndü.