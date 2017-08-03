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İlçede boş buldukları her yere seriyorlar… Nöbet başladı! Vazgeçmiyorlar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsimine hazırlık yapan ev hanımlarının tarhana yapma telaşı sürüyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:27
İlçede boş buldukları her yere seriyorlar… Nöbet başladı! Vazgeçmiyorlar

İlçenin en önemli damak tatlarından kış sofralarının vazgeçilmezi olan tarhana, yaz sıcaklarının arttığı Temmuz ve Ağustos aylarında aileler tarafından imal ediliyor. Kazanlarda kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulmaya serilen tarhana yapımında komşular da birbirine imece usulüyle yardımcı oluyor. Ev hanımları, yağmur riskine karşı meteorolojik verileri de takip ederek önlem alıyor, tarhanaları çitlerin üzerine güneşli günlerde serip kurutuyor. Yaz mevsimiyle birlikte Beyşehir ilçe merkezinde tarhanaları kurutmak için çitler balkonlara, teraslara, yol kenarlarına, kaldırım üzerlerine, ev ve okul bahçeleri ile uygun boşluk alanlara seriliyor. Tarhanaların başında kuşların ve sokak hayvanlarının zarar vermemesi için aileler sırasıyla kurutma işlemi tamamlanıncaya kadar nöbet de bekliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, kış döneminde aileler tarafından sofralarda çerez olarak tüketilen tarhananın yörenin vazgeçilmez tatlarından birisi olduğunu belirtirken, ailelere tarhana yapım sezonunda kolaylıklar dileğinde bulundu. Özaltun, fırında veya yanan soba üzerinde kızartılabilen tarhananın, yağda kızartılarak, ısıtılarak, süte batırılarak, ketçap dökülerek ya da yanında ceviz ve fındıkla birlikte değişik usullerde tüketilebildiğini, çorbasının da yapılabildiğini ifade etti. Özaltun, “Birkaç gün devam eden, oldukça zahmetli bir iş olmasına rağmen Beyşehirli hemşehrilerimin vazgeçemeyeceği tarhana yapımı için özellikle dış mahallelerimizde yaşayan ev hanımlarımızın kullanımına çok amaçlı spor sahalarını da tahsis etmiş bulunuyoruz. Burada sportif faaliyetler yapıldığı için boş kaldığı vakitlerde ailelerimiz yaptıkları tarhanalarını ve erişte vb. gibi kışlık yiyeceklerini serip kurutabiliyorlar. Aynı şekilde, şehir merkezinde ikamet edip kurutmak için uygun boşluk alan arayışı içerisinde olan vatandaşlarımız da, kent merkezindeki bu tür sosyal donatılarımızdan istifade edebilirler” diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:27
  1. tarhana
  2. beyşehir
  3. spor
  4. Konya
  5. Temmuz
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