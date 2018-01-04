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İlçe pazarı yirmi yıldır duayla kuruluyor

Samsun'un Havza ilçesinde 20 yıldır ilçe pazarı kurulurken belediye hoparlöründen dua yayımlanıyor, pazar esnafı ve vatandaşlar dua ederek alışverişe başlıyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:35
İlçe pazarı yirmi yıldır duayla kuruluyor

Esnaf, hayırlı kazanç umuduyla siftah yapıyor. Esnafın iyi kazanç sağlaması, vatandaşların da iyi alışveriş yapabilmesi dileğiyle belediye tarafından hoparlörden yayımlanan duaya, hem esnaf hem de müşteriler eşlik ediyor.

Samsun'un Havza ilçesinde, pazar kurulurken belediye hoparlöründen dua yayımlanıyor.

"Kazancımıza haram karıştırma yarabbi. Bize nefsimize uyma fırsatı verme, israftan, sefaletten ahlaksızlıktan, acizlik ve tembellikten sana sığınırız. Varlık içinde yokluktan, aldatmak ve aldanmaktan, başkasının hakkını yemekten sen bizleri koru" temennisinin dile getirildiği duayla tezgahını kuran esnaf, hayırlı kazanç umuduyla siftah yapıyor.

Pazar esnafından Rafet Ergin, uygulamanın uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Çok iyi bir uygulama. Hoparlörlerden dua okunuyor, bizler de burada 'amin' diyoruz. Hayırlı kazançlar diliyoruz." dedi.

Esnaf Murat Celebi de duayla tezgahlarını açtıklarını, bunun bereket olduğunu ifade ederek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Esnafımız, pazar duası ile birlikte işe başlar"

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede 20 yıldır salı günleri pazar duasının belediye hoparlöründen yayımlandığını belirtti.

Göreve gelmeden önce yapılan uygulamayı, vatandaşlar benimsediği için sürdürdüklerini vurgulayan İkiz, şunları kaydetti:

"Haftanın salı günleri ilçemizde halk pazarı kurulur. Salı günleri sabah erkenden pazar duası yapılır. Esnafımız, pazar duası ile birlikte işe başlar. Bu gelenek 20 yıldır sürmekte ve inşallah esnaf geleneğimiz olan pazar duamızı devam ettireceğiz. Diğer pazar yerlerine de örnek oluruz inşallah." AA

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:35
  1. Esnaf
  2. Samsun
  3. Havza ilçesi
  4. Pazar Günü Köşe Yazarları
  5. Pazar esnafı
  6. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz
  7. pazar duası
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