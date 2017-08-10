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İlçe Müftüleri Ağustos ayı toplantısı yapıldı

Her ay yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in başkanlığında gerçekleştirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:41
İlçe Müftüleri Ağustos ayı toplantısı yapıldı

İlçe Müftüleri Ağustos ayı toplantısında, İl Kurban Hizmetleri Kurulu Kararlarının görüşülmesi, 2017 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu Yurtiçi Genelgesinin görüşülmesi, Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında il ve ilçe müftülüklerine tahsis edilen kurban sayılarının değerlendirilmesi, ayni yardım kampanyalarında gönderilen tırlara ait bilgilerin görüşülmesi, yıllara göre vekâletle kurban bağışı miktarlarının değerlendirilmesi, Hediyem Kur’an Olsun Kampanyası istatistik bilgilerinin değerlendirilmesi ile birlikte gündemdeki diğer konular hakkında görüşler bildirilip değerlendirmeler yapıldı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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