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"İlçe ekonomisinin gelişmesi açısından esnafın öneminin bilincindeyiz"

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ilçe esnafını makamında ağırladı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:46
"İlçe ekonomisinin gelişmesi açısından esnafın öneminin bilincindeyiz"

Kartal’da esnaflık yapan Davut Sırmalım, Zeki Özgül, Emrah Kayan ve Özgür Ülger, Başkan Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kartallı esnaf, Başkan Altınok Öz’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Altınok Öz ise esnafın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kartal Belediyesinin 2009’dan bu yana ilçedeki esnafın yanında olduğunu söyledi. Başkan Altınok Öz, ilçe ekonomisinin gelişmesi açısından esnafın öneminin bilincinde olduklarının altını çizdi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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