İlber Ortaylı'nın CHP tepkisi: Very İmportant
Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir TV programında sunucunun "CHP'nin kurultayı var" sözlerine ilginç bir tepki gösterdi.03 Şubat 2018 Cumartesi 11:32
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk'te Oylum Talu'nun sunduğu programa konuk oldu.
"OOO VERY İMPORTANT"
Programın sonuna doğru Oylum Talu'nun "Bugün CHP'nin kurultayı var" sözleri üzerine İlber Ortaylı "Ooo very important" (Çok önemli) diyerek alaycı bir tepki gösterdi.
Oylum Talu'nun İlber Ortaylı'nın sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.
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