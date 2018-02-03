THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İlber Ortaylı'nın CHP tepkisi: Very İmportant

Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir TV programında sunucunun "CHP'nin kurultayı var" sözlerine ilginç bir tepki gösterdi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:32
İlber Ortaylı'nın CHP tepkisi: Very İmportant

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk'te Oylum Talu'nun sunduğu programa konuk oldu.

"OOO VERY İMPORTANT"

Programın sonuna doğru Oylum Talu'nun "Bugün CHP'nin kurultayı var" sözleri üzerine İlber Ortaylı "Ooo very important" (Çok önemli) diyerek alaycı bir tepki gösterdi.

Oylum Talu'nun İlber Ortaylı'nın sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemediği görüldü. 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 11:32
  1. İlber Ortaylı
  2. CHP
  3. CHP Kurultayı

YORUM YAZ

  • ibrahim aydemiribrahim aydemir1 sa önce
    Allah C.C. CHP nin basindan gizli HDPli acik CHP li kemo yueksik etmesinki- kayserililer bolca sucuk yesinler. Muharrem cok sinsi politikaci-müslümanlar icin tehlikeli biri.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Keleş'ten E-5'e nazır proje
  1. Keleş'ten E-5'e nazır proje
  2. Ecevit, kurultaya neden katılmadı?
  3. Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ile fena..
  4. Satışın düşmanı faiz
  5. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
  6. İyi Parti'den sürpriz karar! Daha..
  7. İnce'ye ince gönderme!..
  8. ÖSO açıkladı: Hadis-i Şerif gereğince..
  9. Kimliği belirsiz kişiler apartmanlara..
  10. Stoklara açık artırma formülü
  11. Kayıp 879 tır
  12. Kılıçdaroğlu'na çok kötü haber!
  13. Makas atarken çarpıp kaçan maganda..
  14. THY, Almanya’da 2017’de 4 milyon..
  15. İbrahim Çağlar’ın ismi TOBB’da yaşayacak
  16. BJK TV spikeri gole sevinirken bardak..
  17. CHP yapıyor, sıra MHP geldi
  18. CHP'de genel başkan adayları belli oldu
  19. Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü..
  20. Korku evinde titreyerek bayılan genç..
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi