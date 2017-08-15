İlber Ortaylı'dan Hergele Ahmet Hakan'ı kızdıran kapak! Hatırlatılınca küplere bindi

ORTAYLI: FATİH TARİHİN EN RENKLİ ENTELEKTÜEL KİŞİSİDİR



İstanbul'un Fethi'nin kutlandığı hafta İlber Ortaylı CNN Türk ekranlarına çıkmıştı. Ahmet Hakan'ın sunduğu programda Ortaylı Fatih Sultan Mehmet için 'Bir dahi, bir entelektüel ve büyük bir mareşal' gibi övgü dolu sözler kullanmıştı.

ORTAYLI AHMET HAKAN'I BOZDU: BATI'DA FATİH GİBİ BİR ADAM YOKTU Kİ



Ortaylı'nın Fatih'i anlattığı sırada Ahmet Hakan söze girmiş ve "Batı'ya açık biriydi o zaman" demişti, Ortaylıda bunun üzerine "Ne Batı'sı, Batı'da böyle bir adam yoktu ki" demişti.

AHMET HAKAN ÇOK KIZDI: KAHPELER, ALÇAKLAR



Bugün birçok sosyal medya platformunda bu diyalog caps şeklinde paylaşıldı. Yapılan paylaşımlar Ahmet Hakan'ı kızdırdı. Ünlü sunucu kısa bir açıklama yaptı ve bu paylaşımları yapanlar için "Alçaklar, kahpeler" diye seslendi. Oysa videoda, paylaşılan caps'lerdeki diyalog birebir aynıydı..