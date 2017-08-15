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İlber Ortaylı'dan Hergele Ahmet Hakan'ı kızdıran kapak! Hatırlatılınca küplere bindi

İlber Ortaylı, Ahmet Hakan'ın "Fatih Batı'ya açık biriydi" demesine kızmıştı. Ahmet Hakan 'yalan bu' dedi ama videosu var..

15 Ağustos 2017 Salı 20:40

ORTAYLI: FATİH TARİHİN EN RENKLİ ENTELEKTÜEL KİŞİSİDİR

İstanbul'un Fethi'nin kutlandığı hafta İlber Ortaylı CNN Türk ekranlarına çıkmıştı. Ahmet Hakan'ın sunduğu programda Ortaylı Fatih Sultan Mehmet için 'Bir dahi, bir entelektüel ve büyük bir mareşal' gibi övgü dolu sözler kullanmıştı.

ORTAYLI AHMET HAKAN'I BOZDU: BATI'DA FATİH GİBİ BİR ADAM YOKTU Kİ

Ortaylı'nın Fatih'i anlattığı sırada Ahmet Hakan söze girmiş ve "Batı'ya açık biriydi o zaman" demişti, Ortaylıda bunun üzerine "Ne Batı'sı, Batı'da böyle bir adam yoktu ki" demişti.

AHMET HAKAN ÇOK KIZDI: KAHPELER, ALÇAKLAR

Bugün birçok sosyal medya platformunda bu diyalog caps şeklinde paylaşıldı. Yapılan paylaşımlar Ahmet Hakan'ı kızdırdı. Ünlü sunucu kısa bir açıklama yaptı ve bu paylaşımları yapanlar için "Alçaklar, kahpeler" diye seslendi. Oysa videoda, paylaşılan caps'lerdeki diyalog birebir aynıydı..

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 20:40
  1. İlber Ortaylı CNN Türk
  2. Ahmet Hakan
  3. Hergele
  • mutmainemutmaine1 sa önce
    bu adamlara yorum yazarak onları sosyal medyada meşhur etmekten öteye gitmiyor bu paylaşımlar , zihniyet belli zaten ne yazalım bu çok bilmişe
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