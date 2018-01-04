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İlber Ortaylı'dan çarpıcı İran açıklaması: Irak ve Suriye gibi olmaz

İlber Ortaylı, İran’daki Gezi benzeri olaylara ilişkin açıklamasında “İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz" ifadelerini kullandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:46
İlber Ortaylı'dan çarpıcı İran açıklaması: Irak ve Suriye gibi olmaz

Fatih Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Kahve Hane Sohbetleri’nin konuğu bu kez İlber Ortaylı oldu. Sunuculuğunu gazeteci Hakan Çelik’in yaptığı programa Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

Sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlanan programda İlber Ortaylı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLBER ORTAYLI, İRAN'IN SURİYE VE IRAK GİBİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İran’da geçtiğimiz günlerde başlayan ve ülkenin neredeyse tamamına yayılan protesto gösterileri hakkında açıklamalarda bulunan Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı, İran’ın eski bir devlet geleneği olduğuna vurgu yaptı.

İran’ın içinde bulunduğu sorunun ciddi olduğunu ifade eden Ortaylı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz. Çünkü İran, eski bir medeniyettir, eski bir devlet geleneği vardır. İran aynı kadrolar ve tekniklerle gitti. Arşivi mükemmel. Ben zannettim ki istihbaratları çuvallayacak hayır, mühim mesele iktisadiyattır. Türkiye’nin 50’lerde başladığı atılımı İran, hiçbir zaman göstermedi bu petrol odaklı ülkelerin zaafıdır. Rusya dahil buna. Mesela oradaki Türk unsurdan Amerika çok şey bekliyor. Daha çok beklerler. Çünkü Türkler İran’a diyor ki biz Türküz ama, İran bizimdir diyor. Son çatışmalar çok büyürse, onlar da karışmaya mutlaka hevesliler. Ama zannetmiyorum ki ben İran’ın kendi sorunları dışında o millet buna alet olsun. Ama tabi içeride ciddi bir sorun olduğu açık.”

ÇATI RESTORASYONU MART AYI SONUNDA BİTİYOR

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de Fatih’te yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Fatih ilçesinin İstanbul için önemine de değinen Başkan Demir, Kapalıçarşı’da devam eden çatı restorasyonunun Mart ayı sonunda tamamen biteceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:46
  1. İlber Ortaylı
  2. İran
  3. Fatih Belediyesi
  • AlperAlper1 sa önce
    Ortadoğu ülkelerinde yolsuzluk,dolandırıcılık,rüşvet,hırsızlık,soygun,din tücarlığı,rantcılık,çağdaş kölecilik,yabancı işbirlikciliği, bilgisizlik vb. çok yaygın.Böyle ülkeler kendizi düzeltmedikce hep zillet içinde yaşamaya mahdumdur,bir de biz nerde yanlış yapıyoruz demezler ve dış güçleri suçlarlar.,savunmasız halkı sömürmek kolay.
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