Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İlber Ortaylı'dan Abdülhamid çıkışı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "2. Abdülhamid'in birinci sınıf bir sanatkar olduğunu ifade ederek, "Padişah olmasa herhalde milyarder olurdu." dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:32
İlber Ortaylı'dan Abdülhamid çıkışı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2. Abdülhamid'in birinci sınıf bir sanatkar olduğunu ifade ederek, "Padişah olmasa herhalde milyarder olurdu. Dünyanın her yerinde marka olurdu." dedi

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid" etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı bir konferans verdi.

Abdülhamid Han'ın eğitime verdiği öneme dikkati çeken Ortaylı, Avrupa yaşamını, müzik ve dünyadaki sanatı da yakından takip ettiğini dile getirdi.

Ortaylı, 2. Abdülhamid'in marangozluğunun en iyi İstanbul Müftülüğü'ndeki şer'iyye sicilleri arşivinde görülebileceğinin altını çizerek, "(2. Abdülhamid) birinci sınıf bir sanatkar, padişah olmasa herhalde milyarder olurdu. Dünyanın her yerinde marka olurdu." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:32
  1. Prof. Dr. İlber Ortaylı
  2. Abdülhamid Han

YORUM YAZ

  • AliAli1 sa önce
    Herkese mavi boncuk dağıtıyo ne olduğu belli değil.Papazı da methet imamı da öyle iş mi olur.Abdulhamiti osmanlıyı sevecen ama osmanlıyı tarihten silenleride devrimbazları da göklere çıkaracaksın.Böyle bir şey kabul olunamaz.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'ne yoğun ilgi
  1. Buz tutan Çıldır Gölü'nde 'kış..
  2. Siyaset dahisi Sultan II...
  3. Neymar atıyor PSG kazanıyor!
  4. Fransa bölünmeye gidiyor! Bağımsızlık..
  5. İlk altın madalya İsveç'li sporcunun
  6. Rıza Çalımbay'dan çarpıcı açıklamalar!..
  7. Şehitlere saygısını böyle gösterdi
  8. "İnsanları kurtarıyorum, seni..
  9. Hakan'lı Milan'dan farklı galibiyet!
  10. NASA uyardı... Yakından geçecek...
  11. Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama:..
  12. Memurlara artık para değil yemek..
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlber..
  14. O ülkede darbeciler parti binasını bastı
  15. O ülkede ilk Doğalgaz anlaşması..
  16. O ülkeye 30 günlüğüne vizesiz..
  17. Vali yardımcısı toprağa verildi
  18. Kardinal konuştu... Herşeyi itiraf..
  19. Bir ülkeden Türkiye'ye Zeytin Dalı..
  20. Korkuya kapıldı... Başörtüsü..
Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
Diyanet harekete geçti, her sınıfta olacak! Yeni dönem başlıyor
Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
Fatih Altaylı'dan flaş 'şerefsiz' çıkışı
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması