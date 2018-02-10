İlber Ortaylı'dan Abdülhamid çıkışı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2. Abdülhamid'in birinci sınıf bir sanatkar olduğunu ifade ederek, "Padişah olmasa herhalde milyarder olurdu. Dünyanın her yerinde marka olurdu." dedi

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid" etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı bir konferans verdi.

Abdülhamid Han'ın eğitime verdiği öneme dikkati çeken Ortaylı, Avrupa yaşamını, müzik ve dünyadaki sanatı da yakından takip ettiğini dile getirdi.

Ortaylı, 2. Abdülhamid'in marangozluğunun en iyi İstanbul Müftülüğü'ndeki şer'iyye sicilleri arşivinde görülebileceğinin altını çizerek, "(2. Abdülhamid) birinci sınıf bir sanatkar, padişah olmasa herhalde milyarder olurdu. Dünyanın her yerinde marka olurdu." şeklinde konuştu.