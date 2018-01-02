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İlber Ortaylı, Şengör'e cevabı aylar önce vermiş

İlber Ortaylı, aylar önce katıldığı bir TV programında, Fatih Sultan Mehmet'in Müslüman olmadığı görüşündeki insanlara ateş püskürüyor.

02 Ocak 2018 Salı 11:14
İlber Ortaylı, Şengör'e cevabı aylar önce vermiş

Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında Osmanlı İmparatorluğu üzerine konuşurken, Fatih Sultan Mehmet'in Müslüman olmadığını söylemişti.

ORTAYLI'YI SİNİRLENDİREN FATİH SORUSU

Şengör'ün iddialarına büyük tepkiler yağarken, bu konuyla ilgili yakın arkadaşı ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın görüşü merak ediliyordu.

Şengör'ün iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Ortaylı, aylar önce Fatih'i anlattığı canlı yayında 'Fatih Müslüman mı?' tartışmalarını değerlendiriyor.

Ortaylı, bir gazetecinin kendisini aradığını ve 'Fatih Hristiyan mı öldü' sorusunun sorulduğunu söylüyor.

"FATİH'İN MÜSLÜMAN OLMASINDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR"

Bu soruya çok kızdığını belirten Ortaylı, "Böyle saçma bir şey olamaz. Adam bir padişahın oğlu ve hilafet bize Yavuz Sultan Selim ile gelmedi vardı o unvan eskiden de. En azından kaynaklarda bunu görürsünüz. Padişahlardan "Allah hilafetini devam ettirsin" diye söz edilir fermanlarda namelerde filan. Bir takım arkadaşlar var, çok monden bunlar, Fatih'e Hristiyanlık yaraştırıyorlar... bir takım arkadaşlar da var Fatih'in Müslüman olması rahatsız ediyor ne hikmetse."

"BATIDA BİLE BÖYLESİ YOK"

"Taşrada eğitimin çok düşük olduğu liselerde ve iletişimin mektep dışında yaygın olduğu kasaba muhitlerinde genç dimalara sokuluyor. Bu yanlış bir tarihtir. Fatih Sultan Mehmet, döneminin çok büyük, çok renkli bir entelektüelidir. Batıda bile böylesi yoktur." 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 11:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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